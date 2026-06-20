Image: Japan Today picture of the day Clean-up Today 06:06 am JST Today | 06:08 am JST 0 Comments A woman picks up litter on a sidewalk in Tokyo's Akihabara district on Monday morning. © Japan Today ©2026 GPlusMedia Inc. GaijinPot Celebrates: Japan Summer Join us for an unforgettable evening of networking, aloha-inspired live music by SHEN and free flowing drinks and buffet at TWO ROOMS NIHOMBASHI. July 2 (Thurs), 7pm to 9:30pm. Get Your Ticket Now for a 25% Discount Click Here GaijinPot Celebrates: Japan Summer Join us for an unforgettable evening of networking, aloha-inspired live music by SHEN and free flowing drinks and buffet at TWO ROOMS NIHOMBASHI. July 2 (Thurs), 7pm to 9:30pm. Get Your Ticket Now for a 25% Discount Click Here Sort by Oldest Latest Popular No Comment Login to comment Login to leave a comment Facebook users Use your Facebook account to login or register with JapanToday. By doing so, you will also receive an email inviting you to receive our news alerts. Facebook Connect Login with your JapanToday account Remember Me Forgot password? User registration
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