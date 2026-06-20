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Clean-up

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A woman picks up litter on a sidewalk in Tokyo's Akihabara district on Monday morning.

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GaijinPot Celebrates: Japan Summer

Join us for an unforgettable evening of networking, aloha-inspired live music by SHEN and free flowing drinks and buffet at TWO ROOMS NIHOMBASHI. July 2 (Thurs), 7pm to 9:30pm.

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